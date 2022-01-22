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Зеленський про деокупацію Криму та Донбасу: впевнений, проголосимо новий Акт злуки

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Запоріжжя, Субота 22 січня 2022 14:25
Зеленський про деокупацію Криму та Донбасу: впевнений, проголосимо новий Акт злуки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьгодні Крим та Донбас відірвані від України. Він чекає, що якомога швидше у Криму та Донецьку українці проголосять новий Акт злуки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента під час робочого візиту в Запорізьку область.

За його словами, окупація Криму та Донбасу триває вже вісім років.

"Для нас це як століття. Я знаю, що ми точно будемо разом. І, впевнений, не через віки, а якомога швидше у Донецьку та у Криму ми проголосимо новий Акт злуки і будемо відзначати це щороку", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні сьогодні святкують День соборності.

А тим часом біля кордонів країни зібрались десятки тисяч російських військових, є загроза нового вторгнення Росії в Україну.

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Володимир Зеленський Україна Донбас Крим
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