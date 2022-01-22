Зеленський про деокупацію Криму та Донбасу: впевнений, проголосимо новий Акт злуки

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьгодні Крим та Донбас відірвані від України. Він чекає, що якомога швидше у Криму та Донецьку українці проголосять новий Акт злуки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг президента під час робочого візиту в Запорізьку область.

За його словами, окупація Криму та Донбасу триває вже вісім років.

"Для нас це як століття. Я знаю, що ми точно будемо разом. І, впевнений, не через віки, а якомога швидше у Донецьку та у Криму ми проголосимо новий Акт злуки і будемо відзначати це щороку", - заявив Зеленський.