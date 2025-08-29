Зеленський про дедлайн Трампа для Путіна: скоро він закінчиться і ми всім про це нагадаємо

Зеленський зазначив, що була розмова та був діалог з президентом США Дональдом Трампом. З Трампом була двостороння розмова, також було обговорення з європейськими лідерами, що Україна підтверджує можливість переговорів і "давайте домовимося" про те, скільки чекати рішення РФ.

"Кожен з нас повинен відповідати за те, що він говорить і на що готовий... Чекаємо якихось сильних кроків від США в бік Росії, тому що вони запропонували нам і ми погодилися. А Росія ще не погодилася", - зазначив він.

Зеленський додав, що у понеділок спливає "два-три тижні", які встановлював для Росії президент США, як термін щодо рішення погодитися на двосторонню або тристоронню зустріч.

"Два тижні будуть вже в понеділок, і ми нагадаємо усім про це", - резюмував український президент.