UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський: дайте Україні перевагу в небі - і Путін сяде за стіл переговорів

14:53 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський закликав США дозволити Україні використовувати Starlink над територією Росії. Це змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у коментарі Новини.LІVE.

Президент закликав США допомогти Україні захистити небо та надати необхідні можливості Starlink.

Він навів приклад Ізраїлю, який повністю контролював небо над Іраном.

"Відкрийте Starlink для України. Ви ж відкрили, коли Ірану відповідали? Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо над Іраном. Значить, коли вам потрібно, то воно працює?", - сказав глава держави.

Водночас президент заявив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку передає Росії.

За його словами, Україна обговорює цю загрозу з партнерами. Європейці також розробляють подібні системи й готові допомагати, але поки не настільки близькі до потрібного результату.

"І я відверто говорив: Дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там, і тоді Путін сяде за стіл переговорів", - наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що США вже мають необхідні можливості для такої допомоги.

Зволікання на тлі китайських розробок для Росії він назвав небажанням діяти, а не дипломатичним глухим кутом, про який раніше заявляв держсекретар США Марко Рубіо.

Нагадаємо, в Україні вже розпочався процес створення власної супутникової системи, схожої на Starlink.

Причиною розробки стало те, що США відмовляються надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для ударів по Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніСполучені Штати АмерикиStarlinkВійськова допомога