Зеленский: дайте Украине преимущество в небе - и Путин сядет за стол переговоров

Президент призвал США помочь Украине защитить небо и предоставить необходимые возможности Starlink.

Он привел пример Израиля, полностью контролировавшего небо над Ираном.

"Откройте Starlink для Украины. Вы же открыли, когда Ирану отвечали? Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Значит, когда вам нужно, оно работает?", - сказал глава государства.

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В то же время, президент заявил, что Китай приближается к созданию альтернативы Starlink, которую передает России.

По его словам, Украина обсуждает эту угрозу партнерам. Европейцы также разрабатывают подобные системы и готовы помогать, но пока не так близки к нужному результату.

"И я откровенно говорил: "Дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать там, и тогда Путин сядет за стол переговоров", - подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что у США уже есть необходимые возможности для такой помощи.

Промедление на фоне китайских разработок для России он назвал нежеланием действовать, а не дипломатическим тупиком, о котором ранее заявлял госсекретарь США Марко Рубио.