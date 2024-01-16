Зеленський у Давосі зустрівся із держсекретарем США

"Змістовна зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави.



"Дякую президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні!", - додав глава держави.

Форум у Давосі

15 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі. Політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем - конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії. Відомо, що він виступить на форумі зі спеціальним зверненням.