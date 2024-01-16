Зеленский в Давосе встретился с госсекретарем США

"Содержательная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства.



"Спасибо президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за неизменную и мощную помощь Украине!", - добавил глава государства.

Форум в Давосе

15 января стартовал Всемирный экономический форум в Давосе. Политики из более чем 100 стран, бизнесмены и общественные деятели соберутся, чтобы обсудить глобальные угрозы и вызовы. Среди ключевых тем – конфликт на Ближнем Востоке, война в Украине, а также технологический прорыв искусственного интеллекта.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарию. Известно, что он выступит на форуме со специальным обращением.