Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена щодо стратегії у війні з РФ, - Bloomberg

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі передасть послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляє видання, у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами: від наступу до оборони.

Bloomberg зазначає, що Зеленський "розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче говорити про це публічно".

Також повідомляється, що український президент має передати свою відповідь Байдену і "нагадати Конгресу США, що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби".

Форум у Давосі

15 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі. Політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем - конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії. Відомо, що він виступить на форумі зі спеціальним зверненням.