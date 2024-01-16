Зеленский в Давосе получит послание от Байдена по стратегии в войне с РФ, - Bloomberg

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе передаст послание от американского лидера Джо Байдена относительно войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, в Белом доме хотят, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с российскими оккупантами - от наступления до обороны.

Bloomberg отмечает, что Зеленский "понимает, почему это имеет смысл, хотя он не хочет говорить об этом публично".

Также сообщается, что украинский президент должен передать свой ответ Байдену и "напомнить Конгрессу США, что Украина может играть в надлежащей обороне только если США и их союзники гарантируют, что у нее есть необходимые средства".

Форум в Давосе

15 января стартовал Всемирный экономический форум в Давосе. Политики из более чем 100 стран, бизнесмены и общественные деятели соберутся, чтобы обсудить глобальные угрозы и вызовы. Среди ключевых тем - конфликт на Ближнем Востоке, война в Украине, а также технологический прорыв искусственного интеллекта.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарию. Известно, что он выступит на форуме со специальным обращением.