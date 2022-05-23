Зеленский в Давосе: если победит грубая сила, мир станет коллекцией военных преступлений

Если в мире победит грубая сила, которую, например, Россия применяет в Украине, то весь мир будет выглядеть как большая коллекция военных преступлений. И лидерам не нужно больше будет собираться на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сейчас поворотный момент, когда решается, будет ли в мире царить грубая сила. Если будет, то наши мысли ей неинтересны, и в Давосе мы можем больше не собираться. Потому что для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме как покорения тех, кого хотят покорить. И она не дискутирует, а убивает сразу, как это делает Россия в Украине прямо сейчас, пока мы с вами общаемся", - отметил он.

Он подчеркнул, что российский дом в Давосе сегодня превращен в дом российских военных преступлений.

"И это пример их трансформации, того, что Россия сделала с собой, став государством военных преступлений, и того, что она несет миру, вдохновляя других агрессоров. Вместо успешных мирных городов - черные руины, вместо нормальной торговли - заминированное море и заблокированные порты в Украине, вместо туризма - закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество проворонит. Будет выглядеть как очень большая коллекция военных преступлений", - добавил Зеленский.