UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский в Давосе: если победит грубая сила, мир станет коллекцией военных преступлений

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Если в мире победит грубая сила, которую, например, Россия применяет в Украине, то весь мир будет выглядеть как большая коллекция военных преступлений. И лидерам не нужно больше будет собираться на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на форуме.

"Сейчас поворотный момент, когда решается, будет ли в мире царить грубая сила. Если будет, то наши мысли ей неинтересны, и в Давосе мы можем больше не собираться. Потому что для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме как покорения тех, кого хотят покорить. И она не дискутирует, а убивает сразу, как это делает Россия в Украине прямо сейчас, пока мы с вами общаемся", - отметил он.

Он подчеркнул, что российский дом в Давосе сегодня превращен в дом российских военных преступлений.

"И это пример их трансформации, того, что Россия сделала с собой, став государством военных преступлений, и того, что она несет миру, вдохновляя других агрессоров. Вместо успешных мирных городов - черные руины, вместо нормальной торговли - заминированное море и заблокированные порты в Украине, вместо туризма - закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество проворонит. Будет выглядеть как очень большая коллекция военных преступлений", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее украинский президент заявлял, что Российская Федерация направила все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. По его словам, россиян не останавливает рост цен, падение доходов и разрушение экономического потенциала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДавосВойна России против Украины