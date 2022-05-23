Зеленский в Давосе: если победит грубая сила, мир станет коллекцией военных преступлений

Если в мире победит грубая сила, которую, например, Россия применяет в Украине, то весь мир будет выглядеть как большая коллекция военных преступлений. И лидерам не нужно больше будет собираться на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на форуме.
"Сейчас поворотный момент, когда решается, будет ли в мире царить грубая сила. Если будет, то наши мысли ей неинтересны, и в Давосе мы можем больше не собираться. Потому что для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме как покорения тех, кого хотят покорить. И она не дискутирует, а убивает сразу, как это делает Россия в Украине прямо сейчас, пока мы с вами общаемся", - отметил он.
Он подчеркнул, что российский дом в Давосе сегодня превращен в дом российских военных преступлений.
"И это пример их трансформации, того, что Россия сделала с собой, став государством военных преступлений, и того, что она несет миру, вдохновляя других агрессоров. Вместо успешных мирных городов - черные руины, вместо нормальной торговли - заминированное море и заблокированные порты в Украине, вместо туризма - закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество проворонит. Будет выглядеть как очень большая коллекция военных преступлений", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее украинский президент заявлял, что Российская Федерация направила все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. По его словам, россиян не останавливает рост цен, падение доходов и разрушение экономического потенциала.
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