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Зеленський у Давосі: якщо переможе груба сила, світ стане колекцією воєнних злочинів

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Якщо у світі переможе груба сила, яку, наприклад, Росія застосовує в Україні, то весь світ буде виглядати як велика колекція воєнних злочинів. І лідерам не потрібно більше буде збиратися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на форумі.

"Зараз поворотний момент, коли вирішується, чи буде в світі панувати груба сила. Якщо буде, то наші думки їй нецікаві, і в Давосі ми можемо більше не збиратися. Бо для чого? Груба сила не шукає нічого, крім як підкорення тих, кого хочуть підкорити. І вона не дискутує, а вбиває відразу, як це робить Росія в Україні прямо зараз, поки ми з вами спілкуємося", - зазначив він.

Він підкреслив, що російський дім в Давосі сьогодні перетворений на дім російських воєнних злочинів.

"І це приклад їх трансформації, того, що Росія зробила з собою, ставши державою воєнних злочинів, і того, що вона несе світу, надихаючи інших агресорів. Замість успішних мирних міст - чорні руїни, замість нормальної торгівлі - заміноване море і заблоковані порти в Україні, замість туризму - закрите небо і тисячі російських бомб і крилатих ракет. Ось як буде виглядати світ, якщо цей поворотний момент людство прогавить. Буде виглядати як дуже велика колекція воєнних злочинів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше український президент заявляв, що Російська Федерація направила всі свої ресурси, щоб знищити Україну. За його словами, росіян не зупиняє зростання цін, падіння доходів і руйнування економічного потенціалу.

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