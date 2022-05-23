Зеленский выступил в Давосе: главные заявления президента (обновлено)

История помнит многие моменты, когда история менялась кардинально. Исторические повороты бывали заметны и не очень, но на них всегда приходилось реагировать. Сейчас у нас большая коллекция реакций (ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО), но достаточно ли их? Необходимо изменять подход, создавать новые инструменты.
Мы остановили российскую армию и постепенно выдавливаем оккупантов с нашей земли, но пришлось ли бы нам это делать, если бы еще в прошлом году нас послушали и ввели санкции против РФ?
Не ждите роковых выстрелов, защищайте сразу по максимуму свободу. Вот какими должны быть санкции - максимальными. И таких санкций против России до сих пор нет.
Необходимо создать прецедент полного выхода бизнеса с российского рынка. Ценности должны иметь значение. Мы предлагаем каждой компании, выходящей из РФ, продолжить деятельность в Украине.
Мы предлагаем миру создать прецедент восстановления страны после войны. Я приглашаю вас принять участие в этом восстановлении.
У человечества должна быть страховка от голода, и Украина готова предоставить площадку для деятельности такой организации.
Оружие, финансы, политическая поддержка, санкции против РФ, если бы мы получили их на 100% от нашей потребности, еще и сразу в феврале, то результатом этого были бы десятки тысяч сохраненных жизней. Вот почему Украине нужно оружие, которое мы запрашиваем, а не только то, которое нам предоставляют.
Чтобы гарантировать мир и спокойствие, мы должны действовать быстро и не бояться создавать новые прецеденты.
Война может повторяться, уверен в этом. Мы должны сделать так, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться в нашей стране. Наша задача сделать самую современную систему ПВО, иметь договор безопасности со странами, которым мы доверяем и чтобы любые шансы агрессора на вторжение на будущее прекращались.