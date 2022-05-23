Зеленський виступив у Давосі: головні заяви президента (оновлено)

Історія пам'ятає багато моментів, коли історія змінювалася кардинально. Історичні повороти бували помітними і не дуже, але на них завжди доводилося реагувати. Зараз ми маємо велику колекцію реакцій (ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО), але чи достатньо їх? Потрібно змінювати підхід, створювати нові інструменти.
Ми зупинили російську армію і поступово відтискаємо окупантів з нашої землі, але чи довелося б нам це робити, якби ще минулого року нас послухали і запровадили санкції проти РФ.
Не чекайте рокових пострілів, захищайте одразу по максимуму свободу. Ось якими мають бути санкції - максимальними. І таких санкцій проті Росії досі немає.
Потрібно створити прецедент повного виходу бізнесу з російського ринку. Цінності повинні мати значення. Ми пропонуємо кожній компанії, яка виходить з РФ, продовжити діяльність в Україні.
Ми пропонуємо світу створити прецедент відновлення країни після війни. Я запрошую вас взяти участь у цій відбудові.
У людства має бути страховка від голоду і Україна готова надати майданчик для діяльності такої організації.
Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти РФ, якщо б ми отримали їх на 100% від нашої потреби, ще й одразу у лютому, то результатом цього були б десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна та зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають.
Щоб гарантувати мир і спокій, всі ми маємо діяти швидко і не боятись створювати нові прецеденти.
Війна може повторюватися, впевнений в цьому. Ми повинні зробити так, щоб люди і бізнес не боялися розвиватися в нашій державі. Наше завдання зробити найсучаснішу систему ППО, мати договір щодо безпеки з країнами, яким ми довіряємо і щоб будьякі шанси агресора на вторгення на майбутнє припинялися.