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Зеленський дав важливі доручення щодо зброї та енергетики

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна має поєднати два процеси - захист енергетики від ударів та забезпечення українців електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президент Володимира Зеленського.

"Пройшлися сьогодні й питаннями захисту нашої енергетики - конкретних обʼєктів від конкретних загроз. Зараз треба поєднати два процеси: захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення наших людей електрикою, а також уже час починати підготовку й до наступного опалювального сезону", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що завдання очевидне, а саме - Україна має зробити максимум для захисту життя, і кожен аспект цієї роботи - від ППО та РЕБ на об’єктах до необхідних будівництв і постачання - усе це персональна відповідальність кожного, хто залучений до роботи.

"Від уряду та Повітряних сил до енергокомпаній та місцевих служб. Дякую всім, хто ставиться до своєї роботи справді сумлінно", - сказав глава держави.

Доручення щодо зброї

"За підсумками розмови на Ставці я доручив прем’єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, головкому, кожному на їхньому рівні, працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї - реалізацію пакетів і домовленостей. Оперативність важлива. Зміст пакетів є, я на сьогодні не бачу проблем із цим", - сказав президент.

Він також подякував Конгресу Сполучених Штатів за рішення щодо допомоги Україні.

"Але швидкість постачання та реалізація рішень - це те, із чим також не має бути жодних проблем. Очікуємо зброю в Україні - для наших воїнів", - наголосив він.

 

Зброя від США

Нагадаємо, що минулого місяця в США все ж таки прийняли законопроект щодо виділення допомоги Україні. Тоді ж президент США Джо Байден також анонсував новий пакет підтримки Києву.

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