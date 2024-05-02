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Зеленский дал важные поручения по оружию и энергетике

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина должна совместить два процесса - защита энергетики от ударов и обеспечение украинцев электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президент Владимира Зеленского.

"Прошлись сегодня и вопросами защиты нашей энергетики - конкретных объектов от конкретных угроз. Сейчас нужно объединить два процесса: защиту энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством, а также уже время начинать подготовку и к следующему отопительному сезону", - подчеркнул Зеленский. .

Он пояснил, что задача очевидна, а именно Украина должна сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы - от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строительств и поставок - все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе.

"От правительства и Воздушных сил к энергокомпаниям и местным службам. Благодарю всех, кто относится к своей работе действительно добросовестно", - сказал глава государства.

Поручение по оружию

"По итогам разговора на Ставке я поручил премьер-министру, министру обороны, министру иностранных дел, главкому, каждому на их уровне, работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия - реализацию пакетов и договоренностей. Оперативность важна. Содержание пакетов есть, я на сегодняшний день не вижу проблем с этим", - сказал президент.

Он также поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов за решение о помощи Украине.

"Но скорость поставки и реализация решений - это то, с чем также не должно быть никаких проблем. Ожидаем оружие в Украине - для наших воинов", - подчеркнул он.

 

Оружие от США

Напомним, что в прошлом месяце в США все же приняли законопроект о выделении помощи Украине. Тогда президент США Джо Байден также анонсировал новый пакет поддержки Киеву.

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