Зеленський дав послам завдання щодо Китаю

Зеленський доручив українським дипломатам активніше працювати над розвитком відносин із Китаєм. За його словами, це необхідно, щоб не допустити повної підтримки Росії з боку Пекіна.

"Потрібно шукати діалог з Китаєм, якщо не хочеться, щоб Китай повністю підтримував росіян. Якщо він думає про майбутнє з Росією і не бачить там інших країн, все це треба будувати", - заявив він.

Президент також зазначив, що Україна вже досягла позитивних результатів у розвитку відносин із низкою держав, зокрема з Філіппінами, однак цю роботу потрібно продовжувати.

"Треба все це нам відновлювати, все треба допрацьовувати", - наголосив він.

Окремо Зеленський доручив дипломатам приділити більше уваги Сирії.

За його словами, після зміни режиму країна переживає період трансформації, а Україна була серед перших держав, які підтримали нову сирійську владу. Тому співпрацю з Дамаском необхідно посилювати.

Крім того, президент заявив, що Україні потрібна сильніша присутність у країнах Латинської Америки. Він також висловив сподівання, що Міністерство закордонних справ спільно з командою Офісу президента представить нову стратегію розвитку відносин із державами Африки.