Зеленский дал послам задачу по Китаю

В ходе совещания с украинскими послами глава государства определил новые приоритеты внешней политики. Одним из главных направлений он назвал развитие отношений с Китаем.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
Зеленский поручил украинским дипломатам активнее работать над развитием отношений с Китаем. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить полную поддержку России со стороны Пекина.
"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", – заявил он.
Президент также отметил, что Украина уже добилась положительных результатов в развитии отношений с рядом государств, в том числе с Филиппинами, однако эту работу нужно продолжать.
"Надо все это нам восстанавливать, все нужно дорабатывать", - подчеркнул он.
Отдельно Зеленский поручил дипломатам уделить больше внимания Сирии.
По его словам, после смены режима страна переживает период трансформации, а Украина была среди первых государств, поддержавших новые сирийские власти. Поэтому сотрудничество с Дамаском необходимо усиливать.
Кроме того, президент заявил, что Украине нужно более сильное присутствие в странах Латинской Америки. Он также выразил надежду на то, что Министерство иностранных дел совместно с командой Офиса президента представит новую стратегию развития отношений с государствами Африки.
Ранее The Economist писал, что Китай изучает российский опыт войны против Украины.
По данным издания, китайские военные проходят подготовку на полигонах в РФ, а Москва также делится с Пекином военными технологиями и данными по применению западного вооружения.