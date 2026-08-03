RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский дал послам задачу по Китаю

15:57 03.08.2026 Пн
2 мин
Украина хочет не допустить еще большего сближения Пекина и Москвы
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

В ходе совещания с украинскими послами глава государства определил новые приоритеты внешней политики. Одним из главных направлений он назвал развитие отношений с Китаем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский поручил украинским дипломатам активнее работать над развитием отношений с Китаем. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить полную поддержку России со стороны Пекина.

"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", – заявил он.

Президент также отметил, что Украина уже добилась положительных результатов в развитии отношений с рядом государств, в том числе с Филиппинами, однако эту работу нужно продолжать.

"Надо все это нам восстанавливать, все нужно дорабатывать", - подчеркнул он.

Отдельно Зеленский поручил дипломатам уделить больше внимания Сирии.

По его словам, после смены режима страна переживает период трансформации, а Украина была среди первых государств, поддержавших новые сирийские власти. Поэтому сотрудничество с Дамаском необходимо усиливать.

Кроме того, президент заявил, что Украине нужно более сильное присутствие в странах Латинской Америки. Он также выразил надежду на то, что Министерство иностранных дел совместно с командой Офиса президента представит новую стратегию развития отношений с государствами Африки.

Ранее The Economist писал, что Китай изучает российский опыт войны против Украины.

По данным издания, китайские военные проходят подготовку на полигонах в РФ, а Москва также делится с Пекином военными технологиями и данными по применению западного вооружения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаКитайДипломатические отношения