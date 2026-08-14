Зеленський дав дипломатам дедлайн щодо санкцій проти виробників ракет в РФ

Яке завдання поставив президент

Ішлося про те, що значна частина російських підприємств, які працюють на війну, досі не перебуває під санкціями світу - і це потрібно виправити вже впродовж серпня-вересня.

Президент наголосив, що це пряме завдання для української дипломатії, і пообіцяв особисто порушувати це питання на переговорах.

"Ми будемо говорити з лідерами на всіх робочих рівнях. Пряме завдання для української дипломатії - у значимих юрисдикціях світу повинні бути в санкціях ті компанії та фізичні особи з Росії, ті особи, які Росії допомагають, чий вплив дійсно має значення з точки зору затягування цієї війни та виробництва російських ракет і безпілотників", - сказав президент.

Санкції за крадене зерно

Паралельно Україна вже зробила власний крок. Президент підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій, а також суден, задіяних у цьому.

До санкційного пакета ввійшли 13 морських суден, 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб. Судна ходять під прапорами РФ (8), Панами (3), а також Белізу та Сент-Кітс і Невісу по одному.

Обмеження запровадили і проти власників цих суден, їхніх капітанів та компаній, залучених до вивезення зерна.

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Україна передасть партнерам усю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

"Незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів та суден. Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки", - зазначив Власюк.