UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про далекобійну зброю для України: Ми домовилися з Британією

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна домовилася з Британією про постачання далекобійної зброї, проте це не ракети ATACMS, а інший вид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Треба роз'яснювати, що далекобійна зброя - це захист цивільного населення. Ми домовилися з Британією. Інший вид (ніж ATACMS - ред.), але далекобійна зброя", - сказав Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Україна не використовуватиме її для ударів по території РФ.

"Серед наших партнерів поширюється наратив, що далекобійна зброя нібито необхідна для ударів по Росії. Однак Росія розмістила свою зброю на території України на такій відстані, що вони можуть бити по цивільному населенню. Наприклад, вони постійно бомблять Херсон, знаючи, що в ЗСУ немає зброї, щоб їм відповісти", - пояснив глава держави.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна проводить технічну підготовку до деокупації своїх територій. Це стосується як зброї, так і навчання солдатів.

РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійськова допомогаВійна Росії проти України