RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о дальнобойном оружии для Украины: Мы договорились с Британией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина договорилась с Британией о поставках дальнобойного оружия, однако это не ракеты ATACMS, а другой вид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Нужно разъяснять, что дальнобойное оружие - это защита гражданского населения. Мы договорились с Британией. Другой вид (чем ATACMS - ред.), но дальнобойное оружие", - сказал Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет использовать ее для ударов по территории РФ.

"Среди наших партнеров распространяется нарратив, что дальнобойное оружие якобы необходимо для ударов по России. Однако Россия разместила свое оружие на территории Украины на таком расстоянии, что они могут бить по гражданскому населению. Например, они постоянно бомбят Херсон, зная, что в ВСУ нет оружия, чтобы им ответить", - объяснил глава государства.

Напомним, по словам Зеленского, Украина проводит техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и учения солдат.

РБК-Украина приводит ключевые заявления президента на пресс-конференции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВоенная помощьВойна России против Украины