Зеленский дал приказ наносить максимальные потери захватчикам

Сегодня утром Россия напала на Украину. Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление.
Сегодня утром силы РФ приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым.
В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ.
"Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам", - говорится в заявлении.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам по всему миру. Он призвал распространять правду о вторжении Путина в Украину и призвать правительства к немедленным действиям.