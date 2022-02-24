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Зеленський дав наказ наносити максимальних втрат загарбникам

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні зранку Росія напала на Україну. Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву.

Сьогодні зранку сили РФ розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах ЗСУ. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.

В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.

"Верховний Головнокомандувач Збройних сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Він закликав розповсюджувати правду про вторгнення Путіна в Україну та закликати уряди до негайних дій.

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