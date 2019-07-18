Зеленский дал гражданство еще нескольким иностранцам-ветеранам АТО

Президент Украины Владимир Зеленский дал украинское гражданство ряду иностранцев, которые воевали на Донбассе. Об этом свидетельствует указ президента №526/2019.

В частности, гражданство предоставлено трем бойцам ООС: Станиславу Гибадулину, Нугзару Канделаки и Никите Макееву.

"Принять в гражданство Украины как лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины: Гибадулина Станислава Иосифа, 1990 года рождения, уроженца Республики Молдова, проживающего в Киевской области; Канделаки Нугзара, 1959 года рождения, уроженца Грузии, проживающего в городе Ивано-Франковске; Макеева Никиту Викторовича, 1984 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Киевской области", - отмечается в документе.

Кроме того, в перечне - уроженец Республики Беларусь, проживающий в городе Хмельницком Сергей Алексеевич; уроженец РФ, проживающий в Киевской области, Сергей Гноевой; уроженец РФ, проживающий в Киеве, Андрей Ковниренко и уроженец Беларуси, проживающий в Киеве, Денис Прохоров.

Отдельным пунктом идут лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной.

"Принять в гражданство Украины как лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной: Сивохина Алексея Сергеевича, 1979 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Киевской области; Фомина Дмитрия Алексеевича, 1971 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в городе Киев", - говорится в указе.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада упростила процедуру предоставления гражданства иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе. Так, Рада приняла во втором чтении законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)". За документ проголосовали 230 народных депутатов.