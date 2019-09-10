Зеленский дал адвокату Ефремова должность в Офисе президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил адвоката Андрея Смирнова заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В частности, на пост замглавы Офиса президента назначены Игорь Жовква и Андрей Смирнов.

Жовква является опытным дипломатом, имеет статус чрезвычайного и полномочного посла. С 2014 года руководил Главным департаментом внешней политики и европейской интеграции в Администрации президента Украины.

Смирнов, предположительно, будет курировать вопросы судебной реформы вместо Руслана Рябошапки, который ушел на пост генерального прокурора. Смирнов известен тем, что является адвокатом одного из бывших лидеров "Партии регионов" Александра Ефремова, которого недавно выпустили из-под стражи.

Напомним, в конце августа Зеленский уволил Алексея Гончарука с должности замглавы Офиса президента в связи с назначением премьер-министром Украины.

Отметим, в августе после скандала с заявлением главы Офиса президента Андрея Богдана об отставке стало известно, что все члены команды Зеленского якобы с получением новых должностей заранее написали такие заявления.