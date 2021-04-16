Зеленский: мы не дадим России ни одного сантиметра нашей земли

"Мне кажется, я знаю, чего он (президент России Волоодимир Путин - ред.) хочет, но я не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на один процент, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это не стоило. И это очень важно понимать", - сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что россияне не пойдут на дальнейшую эскалацию. "Потому что, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически первую очередь для них. Потому что мы - на своей земле", - добавил президент.