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Зеленський: ми не дамо Росії жодного сантиметру нашої землі

Автор: Андрій Василюк

Росії важливо розуміти, що Україна не віддасть їй жодного сантиметру своєї землі. В разі нової агресії РФ, історично це буде програш для Кремля.

Про це в інтерв'ю газеті Le Figaro сказав президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба Офісу президента.

"Мені здається, я знаю, чого він (президент Росії Волоодимир Путін - ред.) хоче, але я не хотів би його підштовхувати. Бо завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить. Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. І це дуже важливо розуміти", - сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що росіяни не підуть на подальшу ескалацію. "Бо, як я вже казав, це буде програш для всіх. І історично насамперед для них. Бо ми - на своїй землі", - додав президент.

Зазначимо, за даними Міноборони України, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.

Міністр оборони України Андрій Таран вважає, що першою метою Росії є демонстрація сили Росії для збільшення тиску на Україну, щоб уповільнити внутрішні позитивні трансформації та перешкоджання реалізації українських євроатлантичних прагнень.

Другою метою стягування російських військ до українських кордонів може бути підготовка до проведення наступальної операції регулярними силами Росії з кримського напрямку, щоб розв'язувати проблему водопостачання для окупованого півострова.

Також РФ, як припускає міністр, може вдатися до "грузинського сценарію".

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