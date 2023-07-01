Зеленський про членство України в НАТО: поставило б Путіна на місце

"Важливо поставити Путіна на місце і сказати, що ми не боїмось тебе. І членство України в НАТО - це одна із відповідей, яка фіксує, що світ не боїться будь-якого агресора. І він буде на самоті і точно програє", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що саме тому Україна хотіла б отримати запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі.

"І тому саме такий сигнал конкурентний хотілось би мати, мати запрошення у Вільнюсі. Мати щось чітке. Я людина конкретна і хотілось би, щоб на тому боці союзників також були дуже конкретні люди", - сказав він.

Президент наголосив, що НАТО для України найголовніша гарантія безпеки.

"Ми не погоджуємось на будь-які гарантії безпеки, якщо нам пропонують це як альтернативу безпековому союзу. Ми говоримо, що ці гарантії важливо мати, поки ми не є членами НАТО», - наголосив Зеленський.

При цьому він зауважив, що у Росії мета одна - забрати назад всі держави до Радянського союзу.

Шлях України до НАТО

Рік тому, під час повномасштабного вторгнення РФ, Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували на тому, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

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