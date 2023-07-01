Зеленский о членстве Украины в НАТО: поставило бы Путина на место

"Важно поставить Путина на место и сказать, что мы не боимся тебя. И членство Украины в НАТО - это один из ответов, который фиксирует, что мир не боится любого агрессора. И он будет в одиночестве и точно проиграет", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что именно поэтому Украина хотела бы получить приглашение на вступление в НАТО на саммите в Вильнюсе.

"И поэтому именно такой сигнал конкурентный хотелось бы иметь, иметь приглашение в Вильнюсе. Иметь что-то четкое. Я человек конкретный и хотелось бы, чтобы на той стороне союзников также были очень конкретные люди", - сказал он.

Президент подчеркнул, что НАТО для Украины самая главная гарантия безопасности.

"Мы не соглашаемся на любые гарантии безопасности, если нам предлагают это как альтернативу союзу безопасности. Мы говорим, что эти гарантии важно иметь, пока мы не являемся членами НАТО", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что у России цель одна - забрать обратно все государства в Советский союз.

Путь Украины в НАТО

Год назад, во время полномасштабного вторжения РФ, Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

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