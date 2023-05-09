Зеленський про членство України в ЄС: настав час для відкриття переговорів

"Уже давно настав час, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі", - сказав він.

За словами президента, цінністю України є безпека, а добробут українців - це мир на континенті.

"Усе це може реалізуватися для Європи на 100% лише разом з Україною", - констатував Зеленський.

Він також підкреслив, що розраховує на те, що в червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

Як повідомлялось, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона перебуватиме у столиці України у День Європи.