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Зеленський про членство України в ЄС: настав час для відкриття переговорів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Уже настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Варто прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Уже давно настав час, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі", - сказав він.

За словами президента, цінністю України є безпека, а добробут українців - це мир на континенті.

"Усе це може реалізуватися для Європи на 100% лише разом з Україною", - констатував Зеленський.

Він також підкреслив, що розраховує на те, що в червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

Як повідомлялось, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона перебуватиме у столиці України у День Європи.

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