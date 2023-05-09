Зеленский о членстве Украины в ЕС: пришло время для открытия переговоров

"Уже пришло время, чтобы убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом. Настало время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", - сказал он.

По словам президента, ценностью Украины является безопасность, а благосостояние украинцев - это мир на континенте.

"Все это может реализоваться для Европы на 100% только вместе с Украиной", - констатировал Зеленский.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на то, что в июне будет представлена положительная промежуточная оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины на пути евроинтеграции.

Как сообщалось, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Она будет находиться в столице Украины в День Европы.