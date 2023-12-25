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Зеленський: чим сильнішою буде ППО, тим менше російських чортів буде у нашому небі

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Чим сильнішою буде українська протиповітряна оборона, "тим менше російських чортів буде у нашому небі".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не лише майже 30 "Шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки", - написав Зеленський.

Він нагадав, що всього за тиждень російські терористи втратили п'ять літаків.

"Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік - настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", - наголосив президент.

Глава держави подякував всім українським воїнам за влучність та силу.

"Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам!", - додав Зеленський.

Збиті російські літаки

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські сили протиповітряної оборони 24 грудня збили російський бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-30.

Зазначимо, це вже другий значний успіх сил ППО за останній час. Командувач Повітряних сил Микола Олещук 22 грудня повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. 

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир ЗеленськийПВО