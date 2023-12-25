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Зеленский: чем сильнее будет ПВО, тем меньше российских чертей будет в нашем небе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Чем сильнее будет украинская противовоздушная оборона, "тем меньше российских чертей будет в нашем небе".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "Шахедов" и несколько ракет, но еще две российские "сушки", - написал Зеленский.

Он напомнил, что всего через неделю российские террористы потеряли пять самолетов.

"Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год - настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей в укреплении нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле", - подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил всех украинских воинов за меткость и силу.

"Благодарю каждого и каждого, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несгибаемость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждый, кто помогает. Спасибо всем вам!", - добавил Зеленский.

Сбитые российские самолеты

Напомним, по данным Генштаба, украинские силы противовоздушной обороны 24 декабря были сбиты российским бомбардировщиком Су-34 и истребителем Су-30.

Отметим, это уже второй значительный успех сил ПВО за последнее время. Командующий Воздушными силами Николай Олещук 22 декабря сообщил, что украинские военные сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. 

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Война России против УкраиныВладимир ЗеленскийПВО