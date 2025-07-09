Зеленський чи Залужний: кому найбільше довіряють українці

За даними соціологів, найвищий рівень довіри до Залужного був минулого року перед його відставкою у лютому 2024 року та одразу після. Тоді рейтинг сягав 90%.



Президент України Володимир Зеленський посідає другу позицію із рівнем довіри 67%. Йому не довіряють 29% українців.

Рейтинг Зеленського впав після відставки Залужного з 68% до 57%. Він зріс на початку 2025 року після погіршення відносин зі США і залишається стабільним з березня.

Голова ГУР Кирило Буданов на третьому місці (56%). Не довіряють - 22%.

Далі йде нинішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - (41%). Натомість йому не довіряють 37% респондентів.

Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 25% опитаних, не довіряють 53%.



Опитування проведене 4-5 липня 2025 року серед 1000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).