Зеленский или Залужный: кому больше всего доверяют украинцы

По данным социологов, самый высокий уровень доверия к Залужному был в прошлом году перед его отставкой в феврале 2024 года и сразу после. Тогда рейтинг достигал 90%.



Президент Украины Владимир Зеленский занимает вторую позицию с уровнем доверия 67%. Ему не доверяют 29% украинцев.

Рейтинг Зеленского упал после отставки Залужного с 68% до 57%. Он вырос в начале 2025 года после ухудшения отношений с США и остается стабильным с марта.

Глава ГУР Кирилл Буданов на третьем месте (56%). Не доверяют - 22%.

Далее идет нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - (41%). Зато ему не доверяют 37% респондентов.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 25% опрошенных, не доверяют 53%.



Опрос проведен 4-5 июля 2025 года среди 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).