Зеленський на четвертому місці за довірою українців: опитування КМІС

Хто очолив рейтинг довіри

Соціологи запропонували респондентам оцінити ставлення до десяти публічних осіб. Найвищі показники довіри отримав ексголовнокомандувач Збройних сил України, посол України у Великій Британії Валерій Залужний - йому довіряють 66% опитаних, не довіряють 24%.

На другому місці ексміністр оборони Михайло Федоров: 63% довіряють, 16% не довіряють. Саме в нього найкращий баланс довіри та недовіри - плюс 46 відсоткових пунктів.

Третім у списку став керівник ОП Кирило Буданов - йому довіряють 61% українців, не довіряють 22%.

Фото: кому найбільше довіряють українці (скриншот)

Зеленський, Терехов і Білецький

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 56% опитаних, не довіряють - 38%. Баланс довіри президента становить плюс 18 відсоткових пунктів.

Далі в рейтингу йде харківський міський голова Ігор Терехов: 47% довіряють, 19% не довіряють. При цьому 23% респондентів заявили, що не знають цього політика.

Командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому довіряють 37% українців, не довіряють - 13%. Однак 40% опитаних зізналися, що не знають цю людину.

Хто опинився в аутсайдерах

У решти публічних осіб зі списку баланс довіри від'ємний - їм не довіряють більше, ніж довіряють. До цієї групи соціологи віднесли волонтера Сергія Притулу, нардепів Дмитра Разумкова та Олексія Гончаренка та п'ятого президента України Петра Порошенка.

Найнижчу довіру серед усіх десяти осіб має Петро Порошенко: йому довіряють лише 20% українців, тоді як не довіряють 76%. Баланс довіри становить мінус 56 відсоткових пунктів.

Єдина суттєва зміна порівняно з опитуванням у травні - помітне зростання довіри до Михайла Федорова.

Що показують інші опитування КМІС

Тим часом соціологи фіксують, що шестеро із десяти українців вважають категорично неприйнятною передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки.