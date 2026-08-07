Чи готовий Київ до територіальних поступок після масованих атак РФ: дані опитування

Навіть після масованих атак Росії балістичними ракетами кияни проти територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Натомість частка тих, хто категорично проти, зросла із 62% до 69%.

Готовність мешканців міста схвалити пропозицію обміняти Донбас на гарантії безпеки навіть знизилася - з 34% до 26%.

Згідно з результатами опитування, попри нещадну кампанію масованих балістичних атак Росії, Київ не готовий до територіальних поступок.

Нагадаємо, згідно з результатами останнього опитування, шість із десяти українців вважають категорично неприйнятною передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки.

Більшість українців вважають, що війна може завершитися не раніше другої половини 2027 року. При цьому 60% опитаних готові терпіти, скільки буде необхідно.