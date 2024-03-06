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Зеленський про чеську ініціативу щодо боєприпасів для України: є позитивний прогрес

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Є позитивний прогрес в ініціативі Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України. Однак результат можна буде оцінити лише тоді, коли ці снаряди отримають наші військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакісом Міцотакісом.

"Є позитивний прогрес, але позитивний результат ми зможемо оцінити тільки тоді, коли ці снаряди будуть в Україні", - сказав Зеленський.

Тоді, за словами президента, це буде правильний для України результат.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Ця ініціатива є запасним варіантом, оскільки ЄС не виконав обіцянку надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня місяця.

Низка країн уже виділяє гроші на закупівлю боєприпасів для України. Зокрема, це Литва, Бельгія, Франція, Канада, Нідерланди, Німеччина й не тільки.

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