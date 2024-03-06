Зеленский о чешской инициативе по боеприпасам для Украины: есть положительный прогресс

"Есть положительный прогресс, но положительный результат мы сможем оценить только тогда, когда эти снаряды будут в Украине", - сказал Зеленский.

Тогда, по словам президента, это будет правильным для Украины результатом.

Инициатива Чехии

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого необходимо финансирование.

Эта инициатива является запасным вариантом, поскольку ЕС не выполнил обещание предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта месяца.

Ряд стран уже выделяет деньги на закупку боеприпасов для Украины. В частности, Литва, Бельгия, Франция, Канада, Нидерланды, Германия и не только.