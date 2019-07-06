Зеленский: через месяц у нас будет своя прокуратура

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины пропризидентское большинство сможет установить контроль над силовыми органами и это позволит преодолеть коррупцию, а также остановить потоки контрабанды на таможне. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу обратиться к правоохранительным органам, к таможенникам и ко всем чиновникам. Я считаю, что у вас у всех есть шанс исправится... Страна точно будет другой. Мы точно понимаем, что нам нужно сейчас один месяц. Хочу всех предупредить, что чувства, что у нас только новенький Баканов, а больше никакие правоохранительные органы мы не контролируем, это чувство пройдёт после выборов Верховной Рады. У нас будет своя прокуратура, у нас будут нормальные отношения с национальной полицией. Мы к этому готовы", - заявил Зеленский.

Президент Украины также посоветовал всем "начать работать как нормальные люди", а также "не жаловаться на маленькие зарплаты".

"Мало денег? Будет точно меньше. Не устраивает - пожалуйста увольняйтесь сейчас", - сообщил Зеленский.

Он заявил, что если они хотят работать, то это можно сделать вместе.

"Потому что когда у нас будет прокуратура и большинство будет поздно. В понедельник подпишем указ о борьбе с контрабандой", - заявил Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины проведет расследование так называемой мусорной блокады Львова. Во время представления главы Львовской ОГА Зеленский пообещал львовскому мэру Андрею Садовому, что СБУ проведет расследования по факту пожара Грибовицкой свалки и дальнейшей мусорной блокады города.