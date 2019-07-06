СБУ проведет расследование мусорной блокады Львова, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

У Зеленского уверены, что оснований для открытия уголовного производства достаточно

Служба безопасности Украины проведет расследование так называемой мусорной блокады Львова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область, сообщает РБК-Украина.

Во время представления главы Львовской ОГА Зеленский пообещал львовскому мэру Андрею Садовому, что СБУ проведет расследования по факту пожара Грибовицкой свалки и дальнейшей мусорной блокады города.

"Поэтому мы и привезли главу Службы безопасности Украины. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, (представителей - ред.) исполнительной власти, местной власти, которые способствовали этому давлению. Если можно услышать ответы на эти вопросы, то мы займемся этими людьми", - заявил он.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Богдан добавил, что, по его мнению, заявлений Садового о давлении со стороны администрации тогдашнего президента Петра Порошенко достаточно для открытия уголовного производства. В свою очередь Садовый заявил, что в случае открытия производства предоставит правоохранителям все необходимые документы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом во Львовскую и Закарпатскую области. Глава государства планирует провести ряд встреч и представить вновь назначенных глав Областных государственных администраций.