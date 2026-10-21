ua en ru
Ср, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський не чекатиме в Осло підсумків зустрічі Путіна і Віткоффа

16:09 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Зеленський не чекатиме в Осло підсумків зустрічі Путіна і Віткоффа Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент України Володимир Зеленський не почує з перших вуст про результати зустрічі у Петербурзі американського посланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Зеленського польському агентству PAP.

Зеленський про зустріч з Віткоффом

Президент зазначив, що ще одна зустріч в Осло з Віткоффом не відбудеться.

"Я не чекаю на Віткоффа в Осло. Ми маємо рухатися далі. Ми маємо повертатися в Україну. Подивимося, якими будуть результати", - заявив він.

Зеленський додав, що інформацію про результати зустрічі Віткоффа з Путіним отримає в аеропорту Гардермуен прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

"Йонас має зустрітися з американським спецпосланцем. Ми постійно підтримуємо контакт", - уточнив Зеленський.

Віткофф повернеться до Осло

Раніше Стьоре заявив, що після зустрічі з російським диктатором у середу Стів Віткофф знову зупиниться в Осло. Там він має повідомити про результати переговорів щодо закінчення війни РФ проти України у Санкт-Петербурзі.

Вони стосуються, зокрема, гарантій безпеки для України після завершення війни з Росією та майбутніх відносин Києва з НАТО.

Як раніше писало РБК-Україна, Віткофф прибув до Санкт-Петербурга у середу вранці.

Крім того, на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним американський посланець Стів Віткофф заявив про можливості досягти припинення вогню.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Стів Віткофф
Новини
Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту
Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком