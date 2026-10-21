Зеленський не чекатиме в Осло підсумків зустрічі Путіна і Віткоффа
Президент України Володимир Зеленський не почує з перших вуст про результати зустрічі у Петербурзі американського посланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Зеленського польському агентству PAP.
Зеленський про зустріч з Віткоффом
Президент зазначив, що ще одна зустріч в Осло з Віткоффом не відбудеться.
"Я не чекаю на Віткоффа в Осло. Ми маємо рухатися далі. Ми маємо повертатися в Україну. Подивимося, якими будуть результати", - заявив він.
Зеленський додав, що інформацію про результати зустрічі Віткоффа з Путіним отримає в аеропорту Гардермуен прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
"Йонас має зустрітися з американським спецпосланцем. Ми постійно підтримуємо контакт", - уточнив Зеленський.
Віткофф повернеться до Осло
Раніше Стьоре заявив, що після зустрічі з російським диктатором у середу Стів Віткофф знову зупиниться в Осло. Там він має повідомити про результати переговорів щодо закінчення війни РФ проти України у Санкт-Петербурзі.
Вони стосуються, зокрема, гарантій безпеки для України після завершення війни з Росією та майбутніх відносин Києва з НАТО.
Як раніше писало РБК-Україна, Віткофф прибув до Санкт-Петербурга у середу вранці.
Крім того, на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним американський посланець Стів Віткофф заявив про можливості досягти припинення вогню.