Україна очікує нових переговорів

За словами Зеленського, Україна завжди прагнула участі Європи у переговорах щодо закінченні війни.

"Україна зробила дуже багато, щоб повноцінно включити Європу у мирний трек з Америкою, і зараз чекаємо від американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою", - зазначив він.

Також президент обговорив з естонським дипломатом енергетичну допомогу та підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться на початку наступного року в Естонії.

"Звісно, говорили про перемовини та майбутні гарантії безпеки", - уточнив очільник держави.

Раніше РБК-Україна писало, що керівник Офісу президента Кирило Буданов не виключає, що наступний раунд мирних переговорів пройде до Різдва. Є вірогідність участі в ньому і представників Європи.