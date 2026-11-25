Украина ожидает от США дату новых мирных переговоров. В этот раз встреча должна быть четырехсторонней - при участии представителей Европы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
По словам Зеленского, Украина всегда стремилась к участию Европы в переговорах по окончании войны.
"Украина сделала очень многое, чтобы полноценно включить Европу в мирный трек с Америкой, и сейчас ждем от американской стороны на дату новой встречи, которая должна быть уже четырехсторонней", - отметил он.
Президент также обсудил с эстонским дипломатом энергетическую помощь и подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в начале следующего года в Эстонии.
"Конечно, говорили о переговорах и будущих гарантиях безопасности" , - уточнил глава государства.
Ранее РБК-Украина писало, что руководитель офиса президента Кирилл Буданов не исключает, что следующий раунд мирных переговоров пройдет до Рождества. Имеется вероятность участия в нем и представителей Европы.
Кроме того, помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что РФ не обсуждает участие представителей Европы в мирных переговорах про окончание войны в Украине. Однако некоторый обмен мнениями на этот счет с европейцами есть.
Также сообщалось, что РФ еще не согласилась на участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине.
Это противоречит комментариям спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после переговоров в Москве. Тогда они заявили, что европейцы будут присутствовать на очередных переговорах.