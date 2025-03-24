Зеленський чекає доповіді Умєрова про переговори в Саудівській Аравії

"Сьогодні були наради щодо дипломатичної роботи. Нещодавно я говорив із міністром оборони Рустемом Умєровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни - з представниками Росії. Після того - знову зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді", - пояснив президент.

Він зауважив, що Україні потрібен рух до реального миру та гарантованої безпеки.

"І це нам потрібно всім: в Україні, в Європі, в Америці, усім у світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб’єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки", - наголосив глава України.

Він підкреслив, що Київ готовий підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, а це, за його словами, означає, що треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну.

"І це санкції. І це підтримка України. І це міжнародна координація. Ми готуємо на цей тиждень і предметну роботу з нашими європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків – спільних безпекових кроків. Значна частина Європи готова до конкретної безпекової роботи, і це дуже добре. Я дякую всім, хто з Україною!", - підсумував Зеленський.

