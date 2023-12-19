Зеленський про частковий вступ в НАТО: якась маячня, сигналів не отримували

За його словами, вступ України до НАТО є найпотужнішим варіантом підтримки України.

"Але нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі, чесно кажучи, маячня. Чому? Ми жодного разу не отримували такої пропозиції. Жодного разу від жодного з партнерів. І чесно кажучи, важко уявити, як це може бути", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що вступ України до НАТО "частинами" має високий ризик та загрожує прямим конфліктом Альянсу і РФ, оскільки Київ втрачених територій російськими не визнає.

"Що буде, якщо частина України буде в НАТО? Думаю, це великі ризики для нас. Путін увійде, і почнеться війна з НАТО. І тут питання, чи будуть країни НАТО боротися за частину української території, яка отримає якийсь статус у НАТО? Але ж ми не визнаємо окуповані території російськими", - сказав президент.

Він також заявив, що ніхто не запрошував Україну вступати в НАТО.

Про що ще говорив на прес-конференції Володимир Зеленський читайте в текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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