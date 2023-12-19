Зеленский о частичном вступлении в НАТО: какой-то бред, сигналов не получали

По его словам, вступление Украины в НАТО - самый мощный вариант поддержки Украины.

"Но нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия, честно говоря, бред. Почему? Мы ни разу не получали такого предложения. Ни разу ни от одного из партнеров. И честно говоря, трудно представить, как это может быть", - сказал Зеленский.

Он отметил, что вступление Украины в НАТО "частями" имеет высокий риск и чревато прямым конфликтом Альянса и РФ, поскольку Киев утраченных территорий российскими не признает.

"Что будет, если часть Украины будет в НАТО? Думаю, это большие риски для нас. Путин войдет, и начнется война с НАТО. И здесь вопрос, будут ли страны НАТО бороться за часть украинской территории, которая получит какой-либо статус у НАТО? Но ведь мы не признаем оккупированные территории российскими", - сказал президент.

Он также заявил, что никто не приглашал Украину вступать в НАТО.

О чем еще говорил на пресс-конференции Владимир Зеленский, читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, чтоУкраина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

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