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Зеленський: було б краще, якби соцдопомога ЄС для біженців приходила в бюджет України

Понеділок 29 січня 2024 11:19
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Зеленський: було б краще, якби соцдопомога ЄС для біженців приходила в бюджет України Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Для України було б набагато краще, якби соціальна допомога від європейських країн українським біженцям надходила в бюджет нашої країни. Після цього кошти перерозподілялись залежно від того, де наразі перебуває людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Під час інтерв'ю журналіст відзначила, що лише в Німеччину з України виїхали близько 200 тисяч чоловіків призовного віку. Вона запитала у президента, чи не слід Берліну скоротити соціальну допомогу біженцям, аби зекономленими коштами підтримати Київ.

Зеленський відзначив, що бувають випадки, коли біженці отримують допомогу не лише від країни, де вони наразі перебувають, але й безпосередньо від України.

"Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина", - заявив голова країни.

Він пояснив, що наразі частина українських грошей залишилась в Європі після того, як біженці, тікаючи від війни, вивозили їх. Водночас після початку підтримки українців, які наразі перебувають закордоном, європейські гроші залишились в економіці тієї, чи іншої держави.

"І в кінці-кінців гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього, - ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", - додав президент.

Підтримка українців - особисте рішення країн

За словами президента, рішення, чи підтримувати українці, є особистим рішенням німців та Німеччини. Водночас Зеленський закликав не узагальнювати питання щодо біженців, зокрема чоловіків, оскільки є й ті, хто покинув країну й мав на це законодавчі можливості.

Біженці у Німеччині

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина стала однією з країн, яка почала приймати українських біженців. Зокрема, вони мають право працювати та навчатися в країні до кінця війни. Тим часом Берлін підготував для українських біженців у 2024 році важливі зміни, які стосуються виплат та роботи.

За словами міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана, Берлін не буде примушувати біженців до військової служби у Збройних силах, депортуючи їх в Україну.

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