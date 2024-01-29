ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: было бы лучше, если бы соцпомощь ЕС для беженцев приходила в бюджет Украины

Понедельник 29 января 2024 11:19
UA EN RU
Зеленский: было бы лучше, если бы соцпомощь ЕС для беженцев приходила в бюджет Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Для Украины было бы гораздо лучше, если бы социальная помощь от европейских стран украинским беженцам поступала в бюджет нашей страны. После этого средства перераспределялись в зависимости от того, где сейчас находится человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью немецкому телеканалу ARD.

Во время интервью журналист отметила, что только в Германию из Украины выехали около 200 тысяч мужчин призывного возраста. Она спросила у президента, не следует ли Берлину сократить социальную помощь беженцам, чтобы сэкономленными средствами поддержать Киев.

Зеленский отметил, что бывают случаи, когда беженцы получают помощь не только от страны, где они сейчас находятся, но и непосредственно от Украины.

"Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости, где находится этот человек", - заявил глава страны.

Он пояснил, что сейчас часть украинских денег осталась в Европе после того, как беженцы, убегая от войны, вывозили их. В то же время после начала поддержки украинцев, которые сейчас находятся заграницей, европейские деньги остались в экономике того или иного государства.

"И в конце-концов деньги наши выехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (к этому, - ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег", - добавил президент.

Поддержка украинцев – личное решение стран

По словам президента, решение, поддерживать ли украинцы, является личным решением немцев и Германии. В то же время Зеленский призвал не обобщать вопрос о беженцах, в частности мужчинах, поскольку есть и те, кто покинул страну и имел на это законодательные возможности.

Беженцы в Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала одной из стран, начавшей принимать украинских беженцев. В частности, они имеют право работать и учиться в стране до конца войны. Между тем, Берлин подготовил для украинских беженцев в 2024 году важные изменения, касающиеся выплат и работы.

По словам министра юстиции Германии Марко Бушмана, Берлин не будет принуждать беженцев к военной службе в Вооруженных силах, депортируя их в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война в Украине
NEWS
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России