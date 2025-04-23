Зеленський: було багато емоцій, але Україна діятиме відповідно до своєї Конституції

"Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної", - прокоментував президент зустріч у Лондоні.

За його словами, важливим було саме те, що кожна зі сторін не просто була присутньою, але й працювала змістовно.

"Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання", - розповів Зеленський.

Глава держави сподівається, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру в Україні.

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", - підсумував президент.

Зустріч у Лондоні

Нагадаємо, що сьогодні Україна, Британія, Франція та Німеччина провели в Лондоні важливу зустріч щодо досягнення миру з Росією.

Зустріч пройшла в офіційній резиденції МЗС Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Леммі.

Керівник Офісу президента України Андрія Єрмак після зустрічі розповів, що її учасники "продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та сталого миру в Україні".

"Підкреслили, що ми віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа", - зазначив він.