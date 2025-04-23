Зеленский: было много эмоций, но Украина будет действовать в соответствии со своей Конституцией

"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга", - прокомментировал президент встречу в Лондоне.

По его словам, важным было именно то, что каждая из сторон не просто присутствовала, но и работала содержательно.

"Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки", - рассказал Зеленский.

Глава государства надеется, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру в Украине.

"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильными решениями", - подытожил президент.

Встреча в Лондоне

Напомним, что сегодня Украина, Великобритания, Франция и Германия провели в Лондоне важную встречу по достижению мира с Россией.

Встреча прошла в официальной резиденции МИД Британии по приглашению министра иностранных дел Дэвида Лемми.

Руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермак после встречи рассказал, что ее участники "продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине".

"Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", - отметил он.