Зеленский: было много эмоций, но Украина будет действовать в соответствии со своей Конституцией

На встрече в Лондоне сегодня, 23 апреля, собрались пять стран, чтобы работать над достижением мира в Украине. Эта непростая задача вызвала много разных эмоций, но Украина осталась верной своей Конституции.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга", - прокомментировал президент встречу в Лондоне.
По его словам, важным было именно то, что каждая из сторон не просто присутствовала, но и работала содержательно.
"Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки", - рассказал Зеленский.
Глава государства надеется, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру в Украине.
"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильными решениями", - подытожил президент.
Напомним, что сегодня Украина, Великобритания, Франция и Германия провели в Лондоне важную встречу по достижению мира с Россией.
Встреча прошла в официальной резиденции МИД Британии по приглашению министра иностранных дел Дэвида Лемми.
Руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермак после встречи рассказал, что ее участники "продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине".
"Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", - отметил он.
Позже стало известно, что украинская делегация в среду, 23 апреля, также провела переговоры со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Говорили, в частности, о прекращении огня и гарантиях безопасности.
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