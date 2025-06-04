Зеленський: буду думати про створення ПВК після ультиматумів Росії
В Україні можуть задуматися над створенням приватних військових компаній. Цьому, зокрема, сприяють ультиматуми Росії.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.
Глава держави звернув увагу, що одна з вимог, яку РФ вказала у своєму "меморандумі", це "розпуск націоналістичних формувань".
Президент нагадав, що в українській армії немає жодних приватних формувань.
"Якщо вони говорять про "Азов", це Нацгвардія України. Якщо вони говорять про приватні армії і формування, у нас немає згідно з нашим законодавством. Хоча тепер я буду думати про це після ультиматумів", - додав він.
Зеленський нагадав, що в Росії є "вагнерівці" і Москва це визнає.
"Меморандум" РФ
Нагадаємо, російські урядовці під час переговорів з українськими в Стамбулі передали свій "меморандум". Там Москва вказала умови для завершення війни та можливого перемир'я.
Текст "меморандуму" росЗМІ оприлюднили через кілька годин після завершення другого раунду переговорів у Стамбулі.
Росія вкотре поставила Україні ультиматуми. Зокрема, агресор вимагає повного виведення українських воїнів із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.
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