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Зеленський: буду думати про створення ПВК після ультиматумів Росії

Середа 04 червня 2025 17:14
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Зеленський: буду думати про створення ПВК після ультиматумів Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні можуть задуматися над створенням приватних військових компаній. Цьому, зокрема, сприяють ультиматуми Росії.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

Глава держави звернув увагу, що одна з вимог, яку РФ вказала у своєму "меморандумі", це "розпуск націоналістичних формувань".

Президент нагадав, що в українській армії немає жодних приватних формувань.

"Якщо вони говорять про "Азов", це Нацгвардія України. Якщо вони говорять про приватні армії і формування, у нас немає згідно з нашим законодавством. Хоча тепер я буду думати про це після ультиматумів", - додав він.

Зеленський нагадав, що в Росії є "вагнерівці" і Москва це визнає.

"Меморандум" РФ

Нагадаємо, російські урядовці під час переговорів з українськими в Стамбулі передали свій "меморандум". Там Москва вказала умови для завершення війни та можливого перемир'я.

Текст "меморандуму" росЗМІ оприлюднили через кілька годин після завершення другого раунду переговорів у Стамбулі.

Росія вкотре поставила Україні ультиматуми. Зокрема, агресор вимагає повного виведення українських воїнів із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

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